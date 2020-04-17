17 Апр 2020 2020-04-17T11:49:15+03:00

Госавтоинспекторы Югры напомнили о безопасном использовании сигвеев, гироскутеров и моноколес Фото: pixabay.com

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Госавтоинспекция ХМАО рекомендует при использовании сигвеев, гироскутеров и моноколес руководствоваться теми же правилами нормами, что и для пешеходов.

- Просьба о покупке подобных подарков – наверное, самое актуальное обращение детей к родителям накануне лета. Однако родителям обязательно нужно рассказать детям об основных правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, - уточнили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отмечается, что кататься на подобных устройствах необходимо в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках: это смягчит возможное падение.

- Сохраняйте безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев, - таков главный совет автоинспекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU