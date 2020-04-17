Госавтоинспекторы Югры напомнили о безопасном использовании сигвеев, гироскутеров и моноколес
Госавтоинспекция ХМАО рекомендует при использовании сигвеев, гироскутеров и моноколес руководствоваться теми же правилами нормами, что и для пешеходов.
- Просьба о покупке подобных подарков – наверное, самое актуальное обращение детей к родителям накануне лета. Однако родителям обязательно нужно рассказать детям об основных правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, - уточнили в пресс-службе ГИБДД Югры.
Отмечается, что кататься на подобных устройствах необходимо в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках: это смягчит возможное падение.
- Сохраняйте безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев, - таков главный совет автоинспекторов.
ИСТОЧНИК KP.RU