2020-04-17T11:49:15+03:00
Общество

Госавтоинспекторы Югры напомнили о безопасном использовании сигвеев, гироскутеров и моноколес

Современные средства передвижения – очень частые подарки детям
Руслан Савинов
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Госавтоинспекторы Югры напомнили о безопасном использовании сигвеев, гироскутеров и моноколесГосавтоинспекторы Югры напомнили о безопасном использовании сигвеев, гироскутеров и моноколесФото: pixabay.com
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Госавтоинспекция ХМАО рекомендует при использовании сигвеев, гироскутеров и моноколес руководствоваться теми же правилами нормами, что и для пешеходов.

- Просьба о покупке подобных подарков – наверное, самое актуальное обращение детей к родителям накануне лета. Однако родителям обязательно нужно рассказать детям об основных правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, - уточнили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отмечается, что кататься на подобных устройствах необходимо в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках: это смягчит возможное падение.

- Сохраняйте безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев, - таков главный совет автоинспекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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