Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 17 апреля 2020 года составило 128 человек
Число заболевших коронавирусом в Югре на 17 апреля 2020 года: 128 человек, за сутки зафиксировано 18 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Отметим, что за последние сутки в стране подтверждены 4070 случаев инфекции в 81 регионе, при выздоровели 286 человек
- Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших, а число выздоровевших увеличилось до 2590 человек, - сообщил федеральный оперативный штаб.
К сожалению, также за сутки 41 пациент скончался. За весь период в РФ от коронавируса умерли 273 человека.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 128 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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