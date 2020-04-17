2020-04-17T11:32:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 17 апреля 2020 года составило 128 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 17 апреля 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 17 апреля 2020 года составило 128 человекЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 17 апреля 2020 года составило 128 человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 17 апреля 2020 года: 128 человек, за сутки зафиксировано 18 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Отметим, что за последние сутки в стране подтверждены 4070 случаев инфекции в 81 регионе, при выздоровели 286 человек

- Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших, а число выздоровевших увеличилось до 2590 человек, - сообщил федеральный оперативный штаб.

К сожалению, также за сутки 41 пациент скончался. За весь период в РФ от коронавируса умерли 273 человека.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 128 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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