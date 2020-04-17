17 Апр 2020 2020-04-17T11:32:22+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 17 апреля 2020 года составило 128 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 17 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Югре на 17 апреля 2020 года: 128 человек, за сутки зафиксировано 18 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Отметим, что за последние сутки в стране подтверждены 4070 случаев инфекции в 81 регионе, при выздоровели 286 человек

- Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших, а число выздоровевших увеличилось до 2590 человек, - сообщил федеральный оперативный штаб.

К сожалению, также за сутки 41 пациент скончался. За весь период в РФ от коронавируса умерли 273 человека.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 128 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU