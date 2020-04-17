Сургутский район пополнился 200 новыми контейнерами
В Солнечном Сургутского района по новой системе обращения с твердыми бытовыми отходами установили более 200 контейнеров.
- Режим несколько месяцев приходил в равновесие и теперь осталось урегулировать точечные проблемы. Совместно с работниками управляющих компаний, а также представителями регионального оператора «Югра-экология» обсудили график вывоза мусора, - пояснили власти поселения.
Известно, что глава Солнечного лично проверил адреса, по которым жаловались жители. К сегодняшнему дню баки опустошают один раз в сутки, кроме воскресенья.
- График нужно подкорректировать и вывозить мусор по мере накопления. Содержание мусорных площадок в чистоте – обязанность также коммунальщиков, - заявил глава Солнечного.
ИСТОЧНИК KP.RU