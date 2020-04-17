Сургутский район пополнился 200 новыми контейнерами

17 Апр 2020 2020-04-17T11:07:55+03:00

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В Солнечном Сургутского района по новой системе обращения с твердыми бытовыми отходами установили более 200 контейнеров.

- Режим несколько месяцев приходил в равновесие и теперь осталось урегулировать точечные проблемы. Совместно с работниками управляющих компаний, а также представителями регионального оператора «Югра-экология» обсудили график вывоза мусора, - пояснили власти поселения.

Известно, что глава Солнечного лично проверил адреса, по которым жаловались жители. К сегодняшнему дню баки опустошают один раз в сутки, кроме воскресенья.

- График нужно подкорректировать и вывозить мусор по мере накопления. Содержание мусорных площадок в чистоте – обязанность также коммунальщиков, - заявил глава Солнечного.

ИСТОЧНИК KP.RU