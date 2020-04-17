Еще четыре югорчанина выздоровели после коронавирусной инфекции
Оперативный штаб Югры сообщил новые подробности о лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.
- Из 110 ранее лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции восемь пациентов - в тяжелом состоянии, а пять из них на ИВЛ, - пояснили в штабе. Отмечается, что 83 пациента - в состоянии средней и легкой степени тяжести.
- Еще четыре югорчанина выздоровели после коронавирусной инфекции, - пояснили в депздраве региона. Таким образом, общее количество выздоровевших составило 19 человек.
Напомним, ранее глава региона сообщила, что в регионе десятки проб с сомнительным результатом на коронавирус, ожидается увеличение подтвержденных случаев.
Мы следим за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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