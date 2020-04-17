«Порш-Кайен» врезался в мусорные баки в Сургуте
На улице Северной накануне днем, 16 апреля, в Сургуте «Порш-Кайен» врезался в мусорные баки. По данным сообщества в социальной сети «ВКонтакте» «К-Информ», машина ехала от перекрестка Ленина - Университетская в сторону СурГУ:
- Водитель не справился с управлением, зацепил бордюр, после чего въехал в контейнеры. К счастью, никто не пострадал, - сообщают источники паблика.
- Водители, не забывайте о необходимости внимательного поведения на дороге, проявляйте особую осторожность при проезде пешеходных переходов и движении по загородным автодорогам, - обратились к югорчанам сотрудники ГИБДД.
- Пешеходам, в свою очередь, необходимо строго соблюдать ПДД и позаботится о своей безопасности, используя световозвращающие элементы на одежде в темное время суток, - напомнили автоинспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU