2020-04-17T10:03:58+03:00
Происшествия

«Порш-Кайен» врезался в мусорные баки в Сургуте

Водитель не справился с управлением
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«Порш-Кайен» врезался в мусорные баки в Сургуте. Фото из паблика в соцсети "ВКонтакте" "К-Информ".«Порш-Кайен» врезался в мусорные баки в Сургуте. Фото из паблика в соцсети "ВКонтакте" "К-Информ".
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На улице Северной накануне днем, 16 апреля, в Сургуте «Порш-Кайен» врезался в мусорные баки. По данным сообщества в социальной сети «ВКонтакте» «К-Информ», машина ехала от перекрестка Ленина - Университетская в сторону СурГУ:

- Водитель не справился с управлением, зацепил бордюр, после чего въехал в контейнеры. К счастью, никто не пострадал, - сообщают источники паблика.

- Водители, не забывайте о необходимости внимательного поведения на дороге, проявляйте особую осторожность при проезде пешеходных переходов и движении по загородным автодорогам, - обратились к югорчанам сотрудники ГИБДД.

- Пешеходам, в свою очередь, необходимо строго соблюдать ПДД и позаботится о своей безопасности, используя световозвращающие элементы на одежде в темное время суток, - напомнили автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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