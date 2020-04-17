2020-04-17T09:55:43+03:00
Общество

Губернатор Югры Наталья Комарова: «Еще десятки проб на коронавирус носят сомнительный характер»

Ожидается увеличение количества пациентов
Руслан Савинов
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Губернатор Югры Наталья Комарова: «Еще десятки проб на коронавирус носят сомнительный характер»Губернатор Югры Наталья Комарова: «Еще десятки проб на коронавирус носят сомнительный характер»Фото: pixabay.com
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В ХМАО на данный момент, 17 апреля, официально зафиксировано 110 случаев COVID-19.

- Десятки проб носят сомнительный характер, в этой связи, мы ожидаем увеличения числа зараженных. Акцентирую внимание, большое количество - организации, 62 случая, - отметила глава Югры Наталья Комарова.

Отмечается, что очаги сформировались на месторождении в Ханты-Мансийском районе - 46 человек, 2 – на месторождении в Нижневартовском районе.

По поручению губернатора готовится документ, который определит порядок взаимодействия руководителей организаций, органов власти и муниципалитетов по вопросам организации защиты здоровья югорчан, которые работают в непрерывном цикле на объектах нефтегазодобычи, транспорта и переработки.

- Документ касается и внешней вахты, и внутренней вахты, - сообщила Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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