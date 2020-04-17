2020-04-17T09:47:53+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 17 апреля для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
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Культурная онлайн-программа на 17 апреля для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 17 апреля для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
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Культурные учреждения Югры продолжают радовать зрителей на самоизоляции новыми трансляциями. Подключайтесь и Вы!

1. Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева. Что: Презентация предметов музейного фонда «История одного экспоната». Когда: 17 апреля 16.00. Где.

2. Что: Всероссийская акция «Неделя добра». Когда: 17 апреля 16.00 - 17.00. Где.

3. Что: Показ видеозаписей спектаклей из архива театра «Версия». Когда: 17 апреля 16.00. Где.

4. Детская школа искусств г.Югорск. Что: Виртуальная экскурсия Золотое кольцо (Россия. Гений места.). Когда: 17 апреля 18.00. Где.

5. Что: Онлайн мастер-класс «Пасхальный сувенир». Когда: 17 апреля 14.00. Где.

6. Театр обско-угорских народов - Солнце» г. Ханты-Мансийск. Что: Показ спектакля «И дольше века длится день» 12+. Когда: 17 апреля 19.00. Где.

7. Дворец культуры «ГАЛАКТИКА» поселок Усть – Юган. Что: Проведение мастер класса по изготовлению подделок ДПИ «Волшебство Пасхи». Когда: 17 апреля 11.00. Где.

8. Что: Эксперименты дома. Торнадо в бутылке. Когда: 17 апреля 14.00. Где.

9. Что: «Пасхальная корзинка» мастер-класс. Когда: 17 апреля 16.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU

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