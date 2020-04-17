На трассе в Югре автобус насмерть сбил пешехода

17 Апр 2020 2020-04-17T09:21:23+03:00

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На территории Югры накануне, 16 апреля, один человек погиб и три – получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции

Так, в 00:01 на 200 км автодороги «Югра» в Октябрьском районе 65-летний мужчина за рулем автобуса «НЕФАЗ» совершил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части.

В результате аварии пешеход, личность которого в настоящее время устанавливается, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Также известно, что в ХМАО сотрудники ГИБДД задержали одного водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, трех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 39 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU