Югорчанин убил 30 ударами по голове своего знакомого
Правоохранители Нягани утвердили обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого жителя Октябрьского района. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».
По данным следствия, в августе 2019 года 25-летний обвиняемый в Нягани поссорился со знакомым:
- Он нанес мужчине более 30 ударов руками и ногами по голове и различным частям тела. Смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, - пояснили в прокуратуре ХМАО.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU