17 Апр 2020 2020-04-17T09:11:03+03:00

Югорчанин убил 30 ударами по голове своего знакомого Фото: pixabay.com

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Правоохранители Нягани утвердили обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого жителя Октябрьского района. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».

По данным следствия, в августе 2019 года 25-летний обвиняемый в Нягани поссорился со знакомым:

- Он нанес мужчине более 30 ударов руками и ногами по голове и различным частям тела. Смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, - пояснили в прокуратуре ХМАО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU