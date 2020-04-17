Перенос акции «Бессмертный полк» – 2020 в Сургуте: какого числа пройдет и почему переносят

17 Апр 2020 2020-04-17T08:45:30+03:00

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В 2020 году сургутяне выйдут на акцию «Бессмертный полк» позже, чем обычно. Дата акции официально перенесена. Президент России Владимир Путин обратился к участникам акции, которые каждый год выходили на мероприятие:

– Разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами. Понимаю, что для нас именно 9 мая – День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своих героев, – уверил глава государства.

Тем не менее Путин не стал говорить, когда пройдут празднования. Однако он заявил, что они состоятся непременно, когда пандемия утихнет.

Ранее «Комсомольская правда» – Югра» писала, что в Сургуте, как и по всей стране, в этом году перенесен парад Победы: россиянам необходимо находиться на самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU