Перенос парада Победы 2020 в Сургуте: какого числа пройдет и почему переносят

17 Апр 2020 2020-04-17T08:35:06+03:00

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В Сургуте, как и по всей стране, в 2020 году перенесена дата парада Победы. Праздник уже многие годы бессменно проводили 9 мая. Но в этом году корректировки внесла пандемия коронавирусной инфекции, по причине которой россияне вынуждены находиться на самоизоляции.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы, – пояснил президент России Владимир Путин.

Путин уточнил, что мероприятие в любом случае состоится. Однако о точных сроках он говорить не стал. Редакция «Комсомольской правды – Югра» предполагает, что парад Победы может состояться 24 июня: напомним именно в этот день прошел первый парад в победном 1945 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU