2020-04-16T22:58:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 17 апреля 2020 года составило более ста человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 17 апреля 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 17 апреля 2020 года составило более ста человекЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 17 апреля 2020 года составило более ста человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 17 апреля 2020 года: 110 человек, за сутки зафиксировано 39 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

По словам, замруководителя регионального Роспотребнадзора Инны Кудрявцевой новые случаи распределены следующим образом: 1 - Нижневартовск, 7 – Сургут, 3 - Нефтеюганск, 1 - Лангепас, 1 - Радужный, 26 - Ханты-Мансийскиц район из Приобского месторождения. Из них 9 - завозные случаи, 6 из европейских стран, 3 случая - из других субъектов РФ. Это люди работоспособного возраста, детей и граждан старше 60 лет среди них нет.

- У тех, кто продолжает лечение в стационарах - состояние легкой степени, средней тяжести и тяжелое. Четверо находятся на ИВЛ, - сообщил глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 110 случаев заболевания, 15 человек полностью выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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