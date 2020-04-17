2020-04-17T05:01:10+03:00
Общество

Погода в Югре 17 апреля: небольшой дождь днем, а ночью туман

Температура днем поднимется до +15 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 17 апреля: небольшой дождь днем, а ночью туманПогода в Югре 17 апреля: небольшой дождь днем, а ночью туманФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 17 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, ночью туман. Ветер юго-восточный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1, +6 градусов, днем +10, +15 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11, +13 градусов.

В Сургуте станет ясно и не ожидается осадков. Ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +9 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит +6, +8 градусов.

На Руси этот день называли «Ольховые смотрины». По погоде отмечали: если на ольхе много сережек, то уродится овес, а если ольха распустит лист раньше березы — лето будет с большим количеством влажности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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