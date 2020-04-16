На реках Югры начался ледоход

16 Апр 2020 2020-04-16T16:02:58+03:00

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Произошло вскрытие реки Конда в районах гидрологических постов Чантырья, Урай, что раньше на 12 дней, и на реке Большой Юган в районе гидрологического поста Таурово, что раньше на 18 дней. Об этом стало известно от сотрудников Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- На остальных реках региона наблюдаются ледовые явления: закраины, вода на льду, лед потемнел, лед вспучило, ледостав с полыньями, лед тает на месте, - отметили специалисты.

Известно, что вскрытие Оби ожидается раньше на 12-14 дней от средних дат, а на Иртыше в районе Ханты-Мансийска раньше на 11 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU