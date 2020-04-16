На реках Югры начался ледоход
Произошло вскрытие реки Конда в районах гидрологических постов Чантырья, Урай, что раньше на 12 дней, и на реке Большой Юган в районе гидрологического поста Таурово, что раньше на 18 дней. Об этом стало известно от сотрудников Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
- На остальных реках региона наблюдаются ледовые явления: закраины, вода на льду, лед потемнел, лед вспучило, ледостав с полыньями, лед тает на месте, - отметили специалисты.
Известно, что вскрытие Оби ожидается раньше на 12-14 дней от средних дат, а на Иртыше в районе Ханты-Мансийска раньше на 11 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU