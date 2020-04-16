Нюх подвел: в Урае задержали похитителя мужского парфюма
В полиции обратился директор одного из сетевых магазинов Урая с заявлением о том, что была обнаружена пропажа духов.
По данным пресс-службы УМВД ХМАО, камеры видеонаблюдения помогли установить предполагаемого похитителя.
- На следующий день злоумышленник вернулся на место совершения правонарушения, там его и задержали, - сообщили полицейские.
Как оказалось, 32-летний подозреваемый приехал в Урай на заработки:
- Мужчина пояснил, что у него имеется достаточное количество денег, чтобы оплатить свои покупки и для чего он совершил кражу он не понимает. На улице он обнаружил, что один из флаконов – женский парфюм, и выкинул его. Через два дня мужчина снова пошел в этот же магазин за необходимыми товарами, но снова возникло желание похитить мужскую туалетную воду, что он и сделал, - подробно расскзали стражи порядка.
Подозреваемый вину признал, похищенные три флакона духов изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Югорчанин под подпиской о невыезде, ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.
В Урае задержали похитителя мужского парфюма.
ИСТОЧНИК KP.RU