2020-04-16T16:01:12+03:00
Происшествия

Нюх подвел: в Урае задержали похитителя мужского парфюма

Клептоман случайно прихватил и флакон женских духов
Руслан Савинов
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Нюх подвел: в Урае задержали похитителя мужского парфюма. Скриншот с видеокамеры наблюдения.Нюх подвел: в Урае задержали похитителя мужского парфюма. Скриншот с видеокамеры наблюдения.
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В полиции обратился директор одного из сетевых магазинов Урая с заявлением о том, что была обнаружена пропажа духов.

По данным пресс-службы УМВД ХМАО, камеры видеонаблюдения помогли установить предполагаемого похитителя.

- На следующий день злоумышленник вернулся на место совершения правонарушения, там его и задержали, - сообщили полицейские.

Как оказалось, 32-летний подозреваемый приехал в Урай на заработки:

- Мужчина пояснил, что у него имеется достаточное количество денег, чтобы оплатить свои покупки и для чего он совершил кражу он не понимает. На улице он обнаружил, что один из флаконов – женский парфюм, и выкинул его. Через два дня мужчина снова пошел в этот же магазин за необходимыми товарами, но снова возникло желание похитить мужскую туалетную воду, что он и сделал, - подробно расскзали стражи порядка.

Подозреваемый вину признал, похищенные три флакона духов изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Югорчанин под подпиской о невыезде, ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

В Урае задержали похитителя мужского парфюма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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