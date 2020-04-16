2020-04-16T15:31:27+03:00
Общество

Почти полтысячи мест постоянного для проживания бездомных создали в Югре

Круглосуточная забота для тех, кому нужна поддержка
Руслан Савинов
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Почти полтысячи мест постоянного для проживания бездомных создали в ЮгреПочти полтысячи мест постоянного для проживания бездомных создали в ЮгреФото: pixabay.com
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В ХМАО к настоящему моменту в четырех государственных и 12 негосударственных соцучреждениях создано 441 место для постоянного круглосуточного проживания граждан без определенного места жительства. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы департамента соцразвития Югры.

- Наступила теплая погода, и эти люди не имеют острой необходимости обращаться в приюты в поиске ночлега, социальные патрули с 4 апреля ежедневно проводят в муниципалитетах рейды по выявлению таких лиц. За это время 237 человек размещены в стационарах, - заявила руководитель департамента соцразвития Югры Тереза Пономарева.

В стационарах прибывшим помогают восстановить документы, для них созданы условия для возобновления трудовых навыков, им оказывают медпомощь:

- Для мужчин, а это 80% выявленных, созданы плотницкие и столярные мастерские, - уточнила Тереза Пономарева.

Добавим, что в муниципалитетах Югры действуют телефоны, по которым можно обратиться, если станет известно о местонахождении лиц бездомных, которые сейчас подвергаются большей опасности заразиться коронавирусом и стать разносчиками заболевания.

Список телефонов: Когалым -89505063937, Мегион - 8 9044568625, Нижневартовск – 89028536690, Нефтеюганск – 89588844142, Нягань – 89048841673, Пыть-Ях – 89224202515, Сургут – 89527163461, Сургутский район - 8 912 4141210, 8 9048805534, 8 9227630492, Урай – 89088901922, Ханты-Мансийск – 89028172073, Югорск – 89519762385.

ИСТОЧНИК KP.RU

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