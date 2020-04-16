Югорчанина осудят за изнасилование пенсионерки

16 Апр 2020 2020-04-16T15:15:27+03:00

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Лангепасский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Мегиона. По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, мужчину подозревают в совершении изнасилования.

По данным следствия, 22 февраля 2020 года вечером подозреваемый в квартире одного из жилых домов Мегиона распивал алкоголь со своей 66-летней знакомой:

- В порыве внезапно возникшей страсти он применил к женщине физическое насилие и подавил ее волю к сопротивлению, нанеся несколько ударов руками, после чего совершил изнасилование потерпевшей, - отметили правоохранители.

Злоумышленника заключили под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Вскоре будут установлены все обстоятельства преступления, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU