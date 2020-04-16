2020-04-16T15:15:27+03:00
Происшествия

Югорчанина осудят за изнасилование пенсионерки

Женщина распивала вместе с преступником алкоголь
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорчанина осудят за изнасилование пенсионеркиЮгорчанина осудят за изнасилование пенсионеркиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Лангепасский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Мегиона. По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, мужчину подозревают в совершении изнасилования.

По данным следствия, 22 февраля 2020 года вечером подозреваемый в квартире одного из жилых домов Мегиона распивал алкоголь со своей 66-летней знакомой:

- В порыве внезапно возникшей страсти он применил к женщине физическое насилие и подавил ее волю к сопротивлению, нанеся несколько ударов руками, после чего совершил изнасилование потерпевшей, - отметили правоохранители.

Злоумышленника заключили под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Вскоре будут установлены все обстоятельства преступления, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дебошир избил ногами полицейского в Нижневартовске
На реках Югры начался ледоход
Нюх подвел: в Урае задержали похитителя мужского парфюма
Почти полтысячи мест постоянного для проживания бездомных создали в Югре
Югорчанина осудят за изнасилование пенсионерки
Более тысячи тестов на коронавирус проводят в ХМАО ежедневно
Пьяный водитель в Югре стал участником уголовного дела
Три лаборатории в Сургуте готовы к приему анализов на коронавирус
В 2020 году 62 югорчанина отравились алкоголем
Инфекционный корпус центральной больницы Нижневартовска подготовил 1100 коек
В Югре оперативно информируют жителей о ситуации с коронавирусом
Фермеры Югры: «Поможем обеспечить бесперебойное снабжение жителей в период самоизоляции»
Общественные территории Нижневартовска продезинфицируют
Гроссмейстеры Югры сыграют с детьми
Киберарену в Сургутском районе построят к началу августа 2020 года
Госавтоинспекция ХМАО: «Велосипедистам Югры не стоит забывать о правилах движения»
Югорчанам напомнили, что представляет собой режим обязательной самоизоляции
Пасха в Сургуте будет жаркой
Спасатели Ханты-Мансийска приглашают на экскурсию в виртуальный музей
Правоохранители Югры заблокировали сайты о поиске подставных лиц
Новые антикризисные меры поддержки промпредприятий разрабатывают в Югре
Житель Нягани напечатал на 3Д-принтере держатели масок полицейским