Более тысячи тестов на коронавирус проводят в ХМАО ежедневно
Более 800 тестов из тысячи в ХМАО ежедневно готовят в учреждениях системы здравоохранения региона, остальные – в лабораториях окружного управления Роспотребнадзора.
По словам директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, система здравоохранения региона готова к количеству заболевших:
- Из почти 900 развернутых для этого коек занято чуть менее 300. Мы видим рост заболевших в целом по стране, поэтому готовность есть, тревоги есть, но мы их разрешаем через тот комплекс мероприятий, который проводится, - заявил Добровольский
Директор депздрава ХМАО также отметил, что сейчас самое пристальное все внимание к тем, у кого заболевание протекает в более тяжелой форме. Делается все возможное для спасения жизней пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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