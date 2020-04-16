2020-04-16T15:07:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Более тысячи тестов на коронавирус проводят в ХМАО ежедневно

Лаборатории ускорили порядок тестирования
Руслан Савинов
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Более тысячи тестов на коронавирус проводят в ХМАО ежедневноБолее тысячи тестов на коронавирус проводят в ХМАО ежедневноФото: pixabay.com
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Более 800 тестов из тысячи в ХМАО ежедневно готовят в учреждениях системы здравоохранения региона, остальные – в лабораториях окружного управления Роспотребнадзора.

По словам директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, система здравоохранения региона готова к количеству заболевших:

- Из почти 900 развернутых для этого коек занято чуть менее 300. Мы видим рост заболевших в целом по стране, поэтому готовность есть, тревоги есть, но мы их разрешаем через тот комплекс мероприятий, который проводится, - заявил Добровольский

Директор депздрава ХМАО также отметил, что сейчас самое пристальное все внимание к тем, у кого заболевание протекает в более тяжелой форме. Делается все возможное для спасения жизней пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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