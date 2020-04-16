2020-04-16T14:58:15+03:00
Происшествия

Пьяный водитель в Югре стал участником уголовного дела

Мужчина сел за руль «под мухой» не в первый раз
Руслан Савинов
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Пьяный водитель в Югре стал участником уголовного делаПьяный водитель в Югре стал участником уголовного делаФото: pixabay.com
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За рулем отечественного автомобиля 39-летнего белоярца остановили во дворе жилого сектора сотрудники ГИБДД. По внешним признакам он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

- Автовладелец пять месяцев назад был признан виновным по статье «Нарушение ПДД лицом, ранее подвергнутым уголовному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения», - уточнили полицейские.

Суд назначил злостному нарушителю ПДД наказание в виде обязательных работ на срок - 250 часов.

- Накануне подозреваемый забрал с друзьями свой автомобиль со штрафстоянки, после чего они выпили пива. Нарушитель сел за руль и отправился домой. По пути его задержали, - рассказали стражи порядка.

Теперь отношении мужчины возбуждено уголовное дело: ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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