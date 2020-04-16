16 Апр 2020 2020-04-16T14:53:13+03:00

Три лаборатории в Сургуте готовы к приему анализов на коронавирус. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".

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Теперь в Сургуте есть три лаборатории, где врачи могут проводить тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил мэр Сургута Вадим Шувалов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня, 16 апреля, градоначальник присутствовал на открытии в Сургутской городской клинической поликлинике №1 новой лаборатории для проведения тестов:

- В новой лаборатории будут проверять до двухсот анализов в сутки. А значит, люди начнут быстрее получать информацию о первичном результате исследования. Кроме того, все тесты на вторичную экспертизу мы начали отсылать в Ханты-Мансийск, а не в Новосибирск, как нам ранее было предписано делать Роспотребнадзором. Так что теперь процесс пойдет в разы быстрее, и врачи не будут терять драгоценные минуты, - написал Шувалов

Он обратился к сургутянам с просьбой не усугублять ситуацию и не перегружать работу лабораторий и больниц:

- Пожалуйста, оставайтесь дома, - попросил Вадим Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU