В 2020 году 62 югорчанина отравились алкоголем

16 Апр 2020 2020-04-16T14:44:17+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора ХМАО огласили промежуточные итоги проверок оборота алкоголя в регионе. О результатах сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

- В соответствии с проводимой политикой регулирования ценовой политики в отношении спиртосодержащей продукции на территории Югры наблюдается стабильная тенденция к снижению количества отравлений алкоголем среди населения, - таков главный вывод, озвученный специалистами.

Итак, за истекший период 2020 года на территории Югры зарегистрировано 62 случая отравлений алкоголем, а за аналогичный период в 2019 году было зарегистрировано 63 случая, в 2018 году – 90, в 2017 году – 66.

- В динамике смертельных отравлений алкоголем становится меньше, - заявили в Роспотребнадзоре Югры.

Добавим, что при возникновении вопросов по качеству спиртосодержащей продукции и нарушении прав потребителей при ее реализации, вы можете обратиться в Управление Роспотребнадзора по телефону: 8(3467)360003.

ИСТОЧНИК KP.RU