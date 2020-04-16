2020-04-16T14:44:17+03:00
Общество

В 2020 году 62 югорчанина отравились алкоголем

Эксперты: «В динамике смертельных отравлений становится меньше»
Руслан Савинов
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В 2020 году 62 югорчанина отравились алкоголемВ 2020 году 62 югорчанина отравились алкоголемФото: pixabay.com
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Специалисты Роспотребнадзора ХМАО огласили промежуточные итоги проверок оборота алкоголя в регионе. О результатах сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

- В соответствии с проводимой политикой регулирования ценовой политики в отношении спиртосодержащей продукции на территории Югры наблюдается стабильная тенденция к снижению количества отравлений алкоголем среди населения, - таков главный вывод, озвученный специалистами.

Итак, за истекший период 2020 года на территории Югры зарегистрировано 62 случая отравлений алкоголем, а за аналогичный период в 2019 году было зарегистрировано 63 случая, в 2018 году – 90, в 2017 году – 66.

- В динамике смертельных отравлений алкоголем становится меньше, - заявили в Роспотребнадзоре Югры.

Добавим, что при возникновении вопросов по качеству спиртосодержащей продукции и нарушении прав потребителей при ее реализации, вы можете обратиться в Управление Роспотребнадзора по телефону: 8(3467)360003.

ИСТОЧНИК KP.RU

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