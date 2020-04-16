Инфекционный корпус центральной больницы Нижневартовска подготовил 1100 коек
Строящийся в Нижневартовске объект здравоохранения готовят к передаче во временную эксплуатацию Нижневартовской окружной клинической больнице для госпиталя на сто мест в целях предотвращения распространения коронавируса. Известно, что строительные работы были ускорены:
- Готовность инфекционного корпуса строящейся больницы сейчас составляет 99,9%. Проектная мощность рассчитана на 80 коек, но в случае необходимости может быть увеличена до 100. К объекту проложена временная дорога, - пояснил врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов.
По данным пресс-службы депздрава Югры, здание инфекционного корпуса входит во вторую очередь строительства Центральной окружной клинической больницы Нижневартовска на 1100 мест.
ИСТОЧНИК KP.RU