Инфекционный корпус центральной больницы Нижневартовска подготовил 1100 коек

16 Апр 2020 2020-04-16T14:33:51+03:00

Медучреждение в любой момент готово стать госпиталем для пациентов с коронавирусом

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Строящийся в Нижневартовске объект здравоохранения готовят к передаче во временную эксплуатацию Нижневартовской окружной клинической больнице для госпиталя на сто мест в целях предотвращения распространения коронавируса. Известно, что строительные работы были ускорены:

- Готовность инфекционного корпуса строящейся больницы сейчас составляет 99,9%. Проектная мощность рассчитана на 80 коек, но в случае необходимости может быть увеличена до 100. К объекту проложена временная дорога, - пояснил врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов.

По данным пресс-службы депздрава Югры, здание инфекционного корпуса входит во вторую очередь строительства Центральной окружной клинической больницы Нижневартовска на 1100 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU