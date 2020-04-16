В Югре оперативно информируют жителей о ситуации с коронавирусом

16 Апр 2020 2020-04-16T14:33:01+03:00

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Оперативный штаб Югры по коронавирусу показал высокие результаты по информированию населения о текущей эпидемиологической ситуации и контролю за заболеваемостью в округе. С первых дней выявления заболевших штаб оперативно публикуют информацию о числе граждан, находящихся под наблюдением медиков.

В Югре работает сразу несколько каналов, благодаря которым можно узнать самую актуальную и достоверную информацию о текущей обстановке в регионе, количестве заболевших и выздоровевших, получить ответы на наиболее важные вопросы по коронавирусу, узнать номера телефонов горячей линии. Информационные площадки размещены на разных ресурсах и соцсетях, включая такие популярные как ВКонтакте, telegram и другие.

Напомним, на сегодняшний день в Югре зафиксировано 110 случаев заражения COVID-19. При этом 15 человек уже выздоровели. По информации окружного департамента здравоохранения, заболевшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Как отмечают югорские специалисты, тактика лечения подбирается индивидуально и зависит от степени тяжести течения болезни. Как правило, лечение симптоматическое и проводится противовирусными препаратами. В случае, если имеется осложнение в виде пневмонии, то назначаются антибиотики.

Власти призывают жителей Югры строго соблюдать режим самоизоляции. в случаях, когда возникает необходимость выйти из дома, для предотвращения распространения вируса необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать предписанную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU