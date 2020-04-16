Фермеры Югры: «Поможем обеспечить бесперебойное снабжение жителей в период самоизоляции»
Сельхозпроизводители Югры в период повышенной готовности обеспечивают бесперебойное снабжение продуктами население региона. Ряд предприятий сумел расширить ассортимент и найти новые рынки сбыта. Подробнее об этом сообщила пресс-служба думы ХМАО.
- Активные фермеры организовали бесплатную бесконтактную доставку продукции жителям на самоизоляции, – отметил депутат думы ХМАО Сергей Великий.
В качестве примера он привел крестьянско-фермерские хозяйства Александра Беккера из Югорска и Федора Чуриловича из Кондинского района.
- Эти фермеры предлагают купить с бесплатной доставкой мясные полуфабрикаты и широкий ассортимент молочной продукции, - привел пример Сергей Великий.
ИСТОЧНИК KP.RU