2020-04-16T14:23:35+03:00
Общество

Фермеры Югры: «Поможем обеспечить бесперебойное снабжение жителей в период самоизоляции»

Бесконтактная доставка набирает популярность
Руслан Савинов
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Фермеры Югры: «Поможем обеспечить бесперебойное снабжение жителей в период самоизоляции»Фермеры Югры: «Поможем обеспечить бесперебойное снабжение жителей в период самоизоляции»Фото: pixabay.com
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Сельхозпроизводители Югры в период повышенной готовности обеспечивают бесперебойное снабжение продуктами население региона. Ряд предприятий сумел расширить ассортимент и найти новые рынки сбыта. Подробнее об этом сообщила пресс-служба думы ХМАО.

- Активные фермеры организовали бесплатную бесконтактную доставку продукции жителям на самоизоляции, – отметил депутат думы ХМАО Сергей Великий.

В качестве примера он привел крестьянско-фермерские хозяйства Александра Беккера из Югорска и Федора Чуриловича из Кондинского района.

- Эти фермеры предлагают купить с бесплатной доставкой мясные полуфабрикаты и широкий ассортимент молочной продукции, - привел пример Сергей Великий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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