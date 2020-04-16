Общественные территории Нижневартовска продезинфицируют
Коммунальные службы Нижневартовска проведут обработку общественных территорий дезинфицирующими растворами.
- Вартовчан просят отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и не препятствовать работе бригад, - обратились к горожанам власти Нижневартовска.
Сегодня, 16 апреля, после 21:00 будут проводиться мероприятия на следующих объектах: площадь Нефтяников, Комсомольский бульвар, набережная реки Оби.
Завтра, 17 апреля, после 21 часа будут проводиться мероприятия по санитарно-профилактической обработке на бульваре Рябиновый, в парке Победы и на прилегающей территории к окружной детской клинической больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU