2020-04-16T13:39:24+03:00
Общество

Общественные территории Нижневартовска продезинфицируют

Обработка проводится по вечерам
Руслан Савинов
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Общественные территории Нижневартовска продезинфицируют . Фото администрации города.Общественные территории Нижневартовска продезинфицируют . Фото администрации города.
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Коммунальные службы Нижневартовска проведут обработку общественных территорий дезинфицирующими растворами.

- Вартовчан просят отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и не препятствовать работе бригад, - обратились к горожанам власти Нижневартовска.

Сегодня, 16 апреля, после 21:00 будут проводиться мероприятия на следующих объектах: площадь Нефтяников, Комсомольский бульвар, набережная реки Оби.

Завтра, 17 апреля, после 21 часа будут проводиться мероприятия по санитарно-профилактической обработке на бульваре Рябиновый, в парке Победы и на прилегающей территории к окружной детской клинической больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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