Гроссмейстеры Югры сыграют с детьми
Ольга Гиря и Алексей Придорожный провели сеансы одновременной игры на нескольких досках с юными шахматистами. Югорская шахматная академия приглашает присоединиться к виртуальным партиям на отдельном портале.
Сегодня, 16 апреля в 16:00 Ольга Гиря даст мастер-класс для шахматистов, принявших участие в сеансе одновременной игры.
17 апреля Алексей Придорожный проведет мастер-класс для ветеранов югорского спорта.
Добавим, что 14 апреля чемпион России по быстрым шахматам 2019 года и многократный победитель и призер этапов Кубка России Алексей Придорожный сыграл одновременно с 12 представителями подрастающего поколения из Ханты-Мансийска и Нижневартовска.
ИСТОЧНИК KP.RU