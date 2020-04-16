Гроссмейстеры Югры сыграют с детьми

16 Апр 2020 2020-04-16T13:16:59+03:00

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Ольга Гиря и Алексей Придорожный провели сеансы одновременной игры на нескольких досках с юными шахматистами. Югорская шахматная академия приглашает присоединиться к виртуальным партиям на отдельном портале.

Сегодня, 16 апреля в 16:00 Ольга Гиря даст мастер-класс для шахматистов, принявших участие в сеансе одновременной игры.

17 апреля Алексей Придорожный проведет мастер-класс для ветеранов югорского спорта.

Добавим, что 14 апреля чемпион России по быстрым шахматам 2019 года и многократный победитель и призер этапов Кубка России Алексей Придорожный сыграл одновременно с 12 представителями подрастающего поколения из Ханты-Мансийска и Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU