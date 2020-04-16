2020-04-16T13:10:49+03:00
Общество

Киберарену в Сургутском районе построят к началу августа 2020 года

Готовность объекта – 40%
Руслан Савинов
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Киберарену в Сургутском районе построят к началу августа 2020 года. Фото администрации муниципалитета.Киберарену в Сургутском районе построят к началу августа 2020 года. Фото администрации муниципалитета.
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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой проинспектировал строящиеся объекты в городском поселении Барсово. Он посетил центр досуга и творчества, который достроят уже к августу 2020 года. Центр будет включать в себя первую в ХМАО трансформируемую киберарену для проведения масштабных матчей.

- Работы на объекте не останавливаются, идут полным ходом, срок окончания – 1 августа этого года. Готовность объекта – 40%. Будем решать проблемные моменты, администрация района подключилась, чтобы поставщики доставили материалы в срок. То, что объект будет построен, не вызывает никаких сомнений, теперь основная забота - поставки, - заявил Андрей Трубецкой.

Также известно, что рядом запланировано появление крытого хоккейного корта:

-Мы построили уже достаточное количество хоккейных кортов по району. Площадки пользуются большим спросом у молодежи. В Барсово корт тоже появится: застройщик должен сдать объект до конца сентября, - подвел итог Трубецкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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