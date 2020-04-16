Киберарену в Сургутском районе построят к началу августа 2020 года
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой проинспектировал строящиеся объекты в городском поселении Барсово. Он посетил центр досуга и творчества, который достроят уже к августу 2020 года. Центр будет включать в себя первую в ХМАО трансформируемую киберарену для проведения масштабных матчей.
- Работы на объекте не останавливаются, идут полным ходом, срок окончания – 1 августа этого года. Готовность объекта – 40%. Будем решать проблемные моменты, администрация района подключилась, чтобы поставщики доставили материалы в срок. То, что объект будет построен, не вызывает никаких сомнений, теперь основная забота - поставки, - заявил Андрей Трубецкой.
Также известно, что рядом запланировано появление крытого хоккейного корта:
-Мы построили уже достаточное количество хоккейных кортов по району. Площадки пользуются большим спросом у молодежи. В Барсово корт тоже появится: застройщик должен сдать объект до конца сентября, - подвел итог Трубецкой.
ИСТОЧНИК KP.RU