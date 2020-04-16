16 Апр 2020 2020-04-16T13:05:40+03:00

Госавтоинспекция ХМАО: «Велосипедистам Югры не стоит забывать о правилах движения» Фото: pixabay.com

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Автоинспекторы Югры сообщили, что соблюдение правил дорожного движения – обязательное условие для всех водителей транспорта, том числе и для велосипедистов.

- Однако не всегда велолюбители оценивают опасность последствий пренебрежения, установленными нормами, ссылаясь на то, что управляют всего лишь велосипедом, - пояснили в ГИБДД ХМАО.

Итак, напомним сперва о том, что запрещено велосипедистам: нельзя управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой.

Также запрещено перевозить груз, который выступает более чем на полметра по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению.

Нельзя перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства.

Ни в коем случае не допускается перевозить детей до семи лет при отсутствии специально оборудованных для них мест.

Наконец, нельзя пересекать дорогу по пешеходным переходам.

- Помните о важности соблюдения дорожной культуры, проявляйте взаимовежливость и взаимоуважение!, - обратились к участникам дорожного движения автоинспекторы Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU