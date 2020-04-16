16 Апр 2020 2020-04-16T12:55:43+03:00

Югорчанам напомнили, что представляет собой режим обязательной самоизоляции Фото: pixabay.com

Отдельное пояснение о том, чем режим регламентирован

Изменить размер текста: A A

Режим обязательной самоизоляции регламентирован постановлением Губернатора Югры № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения COVID-19»: до 1 мая 2020 года в ХМАО введен режим обязательной самоизоляции граждан.

Как уточнил заместитель руководителя рабочей групп УМВД по ХМАО Дмитрий Красников, в соответствии с документом, югорчанам предписано не покидать места проживания - пребывания, за некоторым исключением.

Среди исключений, например, необходимость обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы.

Также можно ходить к ближайшим аптекам, объектам розничной торговли, выноса мусора, выгула домашних животных и ряда других.

- При этом гражданам необходимо соблюдать межличностную дистанцию не менее полутора метров, - напомнил Красников.

Добавим, что также запрещено посещать места отдыха в лесах, парках и скверах.

ИСТОЧНИК KP.RU