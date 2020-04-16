Пасха в Сургуте будет жаркой

16 Апр 2020 2020-04-16T12:37:03+03:00

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Синоптики Сургута прогнозируют в ближайшие выходные в городе до +18 градусов. Однако ночью в регионе столбик термометров может опуститься и до минусовых значений. Потепление начнется уже с пятницы, 17 апреля.

В целом по ХМАО 18-19 апреля прогнозируется:

- Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южных направлений 7 – 12 метров в секунду, местами порывы 15 – 18 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7 , при прояснениях +1,-4 , днем +8,+13 . По западной половине округа местами до +3, по восточной до +18 , - сообщили в Ханты-Мансийском центре по мониторингу окружающей среды.

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ИСТОЧНИК KP.RU