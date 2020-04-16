Спасатели Ханты-Мансийска приглашают на экскурсию в виртуальный музей
С экспонатами пожарно-спасательного музея Ханты-Мансийска теперь можно познакомиться на официальном сайте регионального управления МЧС.
- Виртуальная экспозиция музея демонстрирует основные этапы становления пожарно-спасательной службы. Здесь представлены более ста экспонатов: коллекция пожарных шлемов разных лет, бытовой инвентарь и утварь с начала XX века, модели старинных пожарных автомобилей и стилизованная форма пожарного царских времен, - рассказали сотрудники-специалисты музея.
Отмечается, что виртуальная экспозиция продолжит работу на постоянной основе. Увидеть музей своими глазами можно по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU