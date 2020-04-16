16 Апр 2020 2020-04-16T12:25:57+03:00

Спасатели Ханты-Мансийска приглашают на экскурсию в виртуальный музей. Скриншот с сайта музея.

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С экспонатами пожарно-спасательного музея Ханты-Мансийска теперь можно познакомиться на официальном сайте регионального управления МЧС.

- Виртуальная экспозиция музея демонстрирует основные этапы становления пожарно-спасательной службы. Здесь представлены более ста экспонатов: коллекция пожарных шлемов разных лет, бытовой инвентарь и утварь с начала XX века, модели старинных пожарных автомобилей и стилизованная форма пожарного царских времен, - рассказали сотрудники-специалисты музея.

Отмечается, что виртуальная экспозиция продолжит работу на постоянной основе. Увидеть музей своими глазами можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU