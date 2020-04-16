2020-04-16T12:16:57+03:00
Происшествия

Правоохранители Югры заблокировали сайты о поиске подставных лиц

Идет процессуальная проверка
Руслан Савинов
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Правоохранители Югры заблокировали сайты о поиске подставных лицПравоохранители Югры заблокировали сайты о поиске подставных лицФото: pixabay.com
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Прокуратура Лангепаса проверила исполнение законодательства о защите информации. Правоохранители выявили в интернете четыре сайта с информацией о поиске кандидатов на роль номинального директора во вновь учреждаемые юрлица.

- За образование юридического лица через подставных лиц предусмотрена уголовная ответственность, - напомнили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Поэтому в суд был предъявлен иск о блокировке интернет-страниц с упомянутой информацией: требования прокурора полностью удовлетворены.

Также идет процессуальная проверка в отношении лиц, разместивших объявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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