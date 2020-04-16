Правоохранители Югры заблокировали сайты о поиске подставных лиц
Прокуратура Лангепаса проверила исполнение законодательства о защите информации. Правоохранители выявили в интернете четыре сайта с информацией о поиске кандидатов на роль номинального директора во вновь учреждаемые юрлица.
- За образование юридического лица через подставных лиц предусмотрена уголовная ответственность, - напомнили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.
Поэтому в суд был предъявлен иск о блокировке интернет-страниц с упомянутой информацией: требования прокурора полностью удовлетворены.
Также идет процессуальная проверка в отношении лиц, разместивших объявления.
ИСТОЧНИК KP.RU