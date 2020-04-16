2020-04-16T12:14:38+03:00
Общество

Новые антикризисные меры поддержки промпредприятий разрабатывают в Югре

Сбор предложений идет по телефону и электронной почте
Руслан Савинов
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Новые антикризисные меры поддержки промпредприятий разрабатывают в ЮгреНовые антикризисные меры поддержки промпредприятий разрабатывают в ЮгреФото: pixabay.com
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Стало известно, что в ближайшее время список программ господдержки промышленников ХМАО в виде льготных займов планируют расширить с 2 до 8 направлений.

Среди рассматриваемых направлений: создание новых промышленных производств и объектов инфраструктуры, развитие пищевой промышленности и сферы обращения с ТКО.

Предприятия смогут получать займы в размере от 5 до 500 млн рублей под 1-3% годовых на срок от года до 10 лет в зависимости от выбранной программы финансирования.

Напомним, что в ХМАО среди первоочередных мер поддержки предприятий в условиях короновирусной инфекции, подробности по ссылке.

Добавим, что фонд развития продолжает сбор предложений от бизнеса о необходимых мерах поддержки со стороны государства в условиях пандемии. Телефон для справок: +7 (3467) 388-618 и электронная почта

ИСТОЧНИК KP.RU

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