Житель Нягани напечатал на 3Д-принтере держатели масок полицейским

16 Апр 2020 2020-04-16T12:00:08+03:00

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Житель Нягани Илья Казаков раздал держатели для медицинских масок, которые изготавливает на 3Д-принтере. На этот раз счастливыми обладателями стали полицейские. Ранее мы уже писали о том, как он помог врачам.

- Держатели представляют собой пластиковую пластинку с выступами, которая помещается на затылок. Резинки от медицинских масок цепляются за нужные выступы, защищая уши от нагрузки. С помощью выступов можно изменять плотность прилегания маски к лицу, - сообщил разработчик.

Отметим, что первую партию держателей м раздал врачам, фельдшерам и воспитателям дежурных групп в детских садах.

Добавим, что стражи порядка поблагодарили добровольца и положительно оценили устройство.

ИСТОЧНИК KP.RU