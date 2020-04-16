2020-04-16T11:35:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Югре новых заболевших коронавирусом выявили благодаря заранее отобранным тестам

Это люди из так называемой группы риска
Алексей КОСЕНЧУК
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Новых заболевших коронавирусом в Югре выявили благодаря заранее отобранным тестамНовых заболевших коронавирусом в Югре выявили благодаря заранее отобранным тестамФото: Татьяна Коркина
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В Югре зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, но пугаться этой цифры не стоит. Это люди из так называемой «группы риска», которых ранее уже взяли под наблюдение и изолировали. Известно, что большинство положительных случаев – это люди, у которых заболевание протекает без симптомов. Новых заболевших выявили благодаря заранее отобранным тестам, результаты анализов уже получены.

То, что в Югре заранее выявляют значительное количество заражённых коронавирусом, означает одно: в регионе проходят масштабные скрининги, которые проводят медики Управления Роспотребнадзора и департамента здравоохранения. Основная опасность эпидемии кроется в так называемых «скрытых формах». Определить точные масштабные заражения невозможно, ведь в первую очередь во внимание принимаются пациенты с ярко выраженными признаками. А именно: кашлем, пневмонией и температурой.

Сегодня большинство инфицированных коронавирусом в Югре чувствуют себя хорошо, а некоторых даже выписали. Медики говорят, что позитивная динамика связана с оперативным началом лечения и своевременным обнаружением у пациентов инфекции. Все необходимые лекарственные средства и техника в больницах есть, дефицита нет.

Отметим, что Управление Роспотребнадзора держит на контроле все выявленные очаги заражения коронавирусом в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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