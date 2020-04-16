2020-04-16T11:08:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 16 апреля 2020 года составило 110 человек, 7 - в тяжелом состоянии

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 16 апреля 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 16 апреля 2020 года составило 110 человек, 7 - в тяжелом состоянииЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 16 апреля 2020 года составило 110 человек, 7 - в тяжелом состоянииФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 апреля 2020 года: 110 человек , за сутки зафиксировано 39 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

- Из 71 ранее лабораторно подтвержденного случая коронавирусной инфекции семь пациентов в тяжелом состоянии, четыре на искусственной вентиляции легких, - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.

Всего по России за последние сутки подтверждены 3448 случаев инфекции в 78 регионах, при этом выздоровели 318 человек. К настоящему моменту в стране зарегистрировано 27938 заболевших в 84 регионах, а число выздоровевших - 2304 человек.

К сожалению за сутки зафиксировано 34 смерти от вируса, а за весь период в РФ от инфекции скончалось 232 человека.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Югре такова: 110 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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