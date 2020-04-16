Югорчанка украла полтысячи пачек сигарет

16 Апр 2020 2020-04-16T10:42:36+03:00

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В ХМАО накануне, 15 апреля, случилось 70 преступлений. По данным пресс-службы УМВД Югра уже раскрыто 38 нарушений закона, из них: два вымогательства, три факта мошенничества, семь краж, семь преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и два факта незаконного оборота оружия.

Так, в Нефтеюганске 35-летняя подозреваемая из магазина в 11 микрорайоне, украла 520 пачек сигарет. Сумма ущерба - более 58 тысяч рублей. Проводится проверка.

Тем временем полиция Ханты-Мансийска установила ранее судимого 42-летнего подозреваемого, который из гаража похитил велосипед стоимостью семь тысяч рублей. Возбуждено уголовное. Подозреваемый задержан.

Также известно, что в Югре за минувшие сутки раскрыто 6 ранее произошедших преступлений и выявлено почти восемь тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU