Югорчанка украла полтысячи пачек сигарет
В ХМАО накануне, 15 апреля, случилось 70 преступлений. По данным пресс-службы УМВД Югра уже раскрыто 38 нарушений закона, из них: два вымогательства, три факта мошенничества, семь краж, семь преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и два факта незаконного оборота оружия.
Так, в Нефтеюганске 35-летняя подозреваемая из магазина в 11 микрорайоне, украла 520 пачек сигарет. Сумма ущерба - более 58 тысяч рублей. Проводится проверка.
Тем временем полиция Ханты-Мансийска установила ранее судимого 42-летнего подозреваемого, который из гаража похитил велосипед стоимостью семь тысяч рублей. Возбуждено уголовное. Подозреваемый задержан.
Также известно, что в Югре за минувшие сутки раскрыто 6 ранее произошедших преступлений и выявлено почти восемь тысяч правонарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU