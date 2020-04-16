В Мегионе перекрыли периферийные дороги в город
В Мегионе перекрывают дороги, по которым можно въехать в город. По данным пресс-службы администрации города, в ближайшее время единственной открытой автодорогой будет трасса от кольцевой развязки.
- Устанавливаются бетонные заградительные блоки, соответствующие знаки для регулирования движения. Эта мера предпринимается в целях осуществления контроля за передвижением автомобилей на период действия режима повышенной готовности в условиях распространения коронавируса, - пояснили мегионские власти.
Известно, что задействованы полицейские патрули. Их наделили правом останавливать транспорт при выезде или въезде в Мегион для выяснения цели поездки.
- Введение такого ограничения не преследует цели наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции, - уточнил первый заместитель главы города Игорь Алчинов.
В Мегионе перекрыли периферийные дороги в город.
ИСТОЧНИК KP.RU