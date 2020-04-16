16 Апр 2020 2020-04-16T10:30:18+03:00

В Мегионе перекрыли периферийные дороги в город. Фото администрации Мегиона.

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В Мегионе перекрывают дороги, по которым можно въехать в город. По данным пресс-службы администрации города, в ближайшее время единственной открытой автодорогой будет трасса от кольцевой развязки.

- Устанавливаются бетонные заградительные блоки, соответствующие знаки для регулирования движения. Эта мера предпринимается в целях осуществления контроля за передвижением автомобилей на период действия режима повышенной готовности в условиях распространения коронавируса, - пояснили мегионские власти.

Известно, что задействованы полицейские патрули. Их наделили правом останавливать транспорт при выезде или въезде в Мегион для выяснения цели поездки.

- Введение такого ограничения не преследует цели наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции, - уточнил первый заместитель главы города Игорь Алчинов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/773484" frameborder="0"></iframe> В Мегионе перекрыли периферийные дороги в город.

ИСТОЧНИК KP.RU