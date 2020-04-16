2020-04-16T10:21:38+03:00
Происшествия

Житель Нефтеюганска собирался продать в интернет-магазине 500 грамм наркотиков

Задумка не удалась
Руслан Савинов
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Житель Нефтеюганска собирался продать в интернет-магазине 500 грамм наркотиковЖитель Нефтеюганска собирался продать в интернет-магазине 500 грамм наркотиковФото: pixabay.com
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Нефтеюганский районный суд вынес обвинение в отношении 30-летнего местного жителя. Как уточнили в прокуратуре ХМАО, мужчину признали виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере».

Судом установлено, что злоумышленник купил в Тюмени для сбыта крупную партию запрещенных веществ массой более 600 грамм. Он намеревался перепродать их через созданный им интернет-магазин. Однако вскоре его задержали полицейские.

- Всю партию наркотиков целиком у него изъяты при задержании, - пояснили стражи порядка.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на восемь с половиной лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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