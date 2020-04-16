Житель Нефтеюганска собирался продать в интернет-магазине 500 грамм наркотиков
Нефтеюганский районный суд вынес обвинение в отношении 30-летнего местного жителя. Как уточнили в прокуратуре ХМАО, мужчину признали виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере».
Судом установлено, что злоумышленник купил в Тюмени для сбыта крупную партию запрещенных веществ массой более 600 грамм. Он намеревался перепродать их через созданный им интернет-магазин. Однако вскоре его задержали полицейские.
- Всю партию наркотиков целиком у него изъяты при задержании, - пояснили стражи порядка.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на восемь с половиной лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU