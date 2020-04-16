Если друг оказался вдруг: через взломанные аккаунты в соцсетях мошенники грабят югорчан
В ХМАО накануне, 15 апреля, случилось 19 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы регионального УМВДЮ югорчане лишились более полумиллиона рублей.
Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Их обманывали под предлогом защиты денег на кредитках, продажи - покупки товаров или займа.
Так, 21-летнему жителю Нижневартовского района неизвестный в «Инстаграме» написал от имени подруги о том, что необходима помощь на лечение матери. Злоумышленник похитил у молодого человека десять тысяч рублей.
Тем временем в Мегионе подобным способом мошенники обманули 21-летнего местного жителя. Ему в соцсети «ВКонтакте» пришло сообщение от знакомого с просьбой о займе. Мегионец перевел около 13 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU