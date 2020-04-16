16 Апр 2020 2020-04-16T10:01:07+03:00

Если друг оказался вдруг: через взломанные аккаунты в соцсетях мошенники грабят югорчан Фото: pixabay.com

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В ХМАО накануне, 15 апреля, случилось 19 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы регионального УМВДЮ югорчане лишились более полумиллиона рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Их обманывали под предлогом защиты денег на кредитках, продажи - покупки товаров или займа.

Так, 21-летнему жителю Нижневартовского района неизвестный в «Инстаграме» написал от имени подруги о том, что необходима помощь на лечение матери. Злоумышленник похитил у молодого человека десять тысяч рублей.

Тем временем в Мегионе подобным способом мошенники обманули 21-летнего местного жителя. Ему в соцсети «ВКонтакте» пришло сообщение от знакомого с просьбой о займе. Мегионец перевел около 13 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU