16 Апр 2020 2020-04-16T09:52:22+03:00

Во время пандемии коронавируса в Югре волонтерами становятся целыми семьями. Фото из "Инстаграма" Натальи Комаровой.

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В ХМАО зарегистрировано около 1 300 волонтеров. Они ежедневно помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации из-за распространения коронавируса. Одними из таких добровольцев стала семья Назаровых из Сургута, о которых рассказала в своем официальном аккаунте в соцсети «Инстаграм» Наталья Комарова.

- Глава семьи Хасан Назаров один из первых заполнил анкету добровольца в гуманитарный добровольческий корпус. В марте начал доставлять людям, находящимся в группе риска, продукты, жизненно необходимые лекарства, детское питание. Сейчас таких заявок в день может быть до 5-7, некоторые за пределами города, в поселках, - написала Наталья Комарова.

Она отметила, что глава семейства отвечает за своих троих детей, супругу Хадису:

- Хадиса, в свою очередь, купила фурнитуру, ткани, резинки и начала шить многоразовые маски. Сначала детям, родным, друзьям, потом бесплатно для других добровольцев, горожан. Тот самый случай, когда добро стало семейным делом, - подметила Комарова.

- Я думаю, что это долг каждого - помочь друг другу, - заявил Хасан Назаров.

ИСТОЧНИК KP.RU