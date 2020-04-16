Троица преступников выкачала из нефтепровода в Югре 70 тонн нефти

16 Апр 2020 2020-04-16T09:41:56+03:00

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Правоохранители Мегиона утвердили обвинение по уголовному делу в отношении вартовчанина и двух казахов. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, их обвиняют по статье «Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору, из нефтепровода, в особо крупном размере».

Следствие установило, что злоумышленники подключилась к напорному магистральному нефтепроводу вблизи Мегиона. Оттуда они откачали более 70 тонн сырья на сумму более миллиона 700 тысяч рублей. Похищенное преступники хранили на бывшей заправочной базе грузовой техники для последующей продажи.

В ноябре 2019 года во время закачки нефти в полуприцеп-цистерну указанная мужчин задержали стражи порядка.

Обвиняемых заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU