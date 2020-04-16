В правительстве ХМАО обсудили вопрос возврата денег за авиабилеты
Совещание по вопросу возврата денег за ранее купленные авиабилеты провела в режиме видеоконференцсвязи губернатор ХМАО Наталья Комарова.
Его участниками стали генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева, заместители главы региона, руководители профильных ведомств.
- На горячую линию Роспотребнадзора от югорчан поступило почти девять тысяч обращений, – сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева.
Губернатор ХМАО, выслушав представителей авиакомпаний и руководителей профильных ведомств, согласилась, что основополагающим станет принятие решения на федеральном уровне.
Органам исполнительной власти региона Комарова поручила внести предложения в адрес правительства РФ в части замены возмещения потраченных средств на иные способы.
ИСТОЧНИК KP.RU