16 Апр 2020 2020-04-16T09:32:34+03:00

В правительстве ХМАО обсудили вопрос возврата денег за авиабилеты Фото: pixabay.com

Компромиссного решения пока не найдено

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Совещание по вопросу возврата денег за ранее купленные авиабилеты провела в режиме видеоконференцсвязи губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Его участниками стали генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева, заместители главы региона, руководители профильных ведомств.

- На горячую линию Роспотребнадзора от югорчан поступило почти девять тысяч обращений, – сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева.

Губернатор ХМАО, выслушав представителей авиакомпаний и руководителей профильных ведомств, согласилась, что основополагающим станет принятие решения на федеральном уровне.

Органам исполнительной власти региона Комарова поручила внести предложения в адрес правительства РФ в части замены возмещения потраченных средств на иные способы.

ИСТОЧНИК KP.RU