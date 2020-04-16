2020-04-16T09:32:34+03:00
Общество

В правительстве ХМАО обсудили вопрос возврата денег за авиабилеты

Компромиссного решения пока не найдено
Руслан Савинов
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В правительстве ХМАО обсудили вопрос возврата денег за авиабилетыВ правительстве ХМАО обсудили вопрос возврата денег за авиабилетыФото: pixabay.com
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Совещание по вопросу возврата денег за ранее купленные авиабилеты провела в режиме видеоконференцсвязи губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Его участниками стали генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева, заместители главы региона, руководители профильных ведомств.

- На горячую линию Роспотребнадзора от югорчан поступило почти девять тысяч обращений, – сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева.

Губернатор ХМАО, выслушав представителей авиакомпаний и руководителей профильных ведомств, согласилась, что основополагающим станет принятие решения на федеральном уровне.

Органам исполнительной власти региона Комарова поручила внести предложения в адрес правительства РФ в части замены возмещения потраченных средств на иные способы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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