Югорчанин пугал в соцсетях земляков коронавирусом

16 Апр 2020 2020-04-16T09:16:25+03:00

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В одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» появился комментарий к посту, оставленный жителем Нефтеюганска. В нем он писал о том, что он заражен коронавирусом, но продолжает при этом гулять по улицам и распространять инфекцию.

По данным пресс-службы УМВД ХМАО, полицейские установили личность гражданина, оставившего комментарий. Интернет-троллем оказался 27-летний молодой человек.

- Также выяснилось, что опубликованная информация недостоверная, мужчина здоров, - уточнили стражи порядка.

В отношении нефтеюганца составлен протокол об административном правонарушении. Мужчина признал вину и удалил комментарий из соцсети.

- За распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность, - напомнили полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU