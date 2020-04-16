Югорчанин пугал в соцсетях земляков коронавирусом
В одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» появился комментарий к посту, оставленный жителем Нефтеюганска. В нем он писал о том, что он заражен коронавирусом, но продолжает при этом гулять по улицам и распространять инфекцию.
По данным пресс-службы УМВД ХМАО, полицейские установили личность гражданина, оставившего комментарий. Интернет-троллем оказался 27-летний молодой человек.
- Также выяснилось, что опубликованная информация недостоверная, мужчина здоров, - уточнили стражи порядка.
В отношении нефтеюганца составлен протокол об административном правонарушении. Мужчина признал вину и удалил комментарий из соцсети.
- За распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность, - напомнили полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU