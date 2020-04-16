На югорских дорогах не случилось ни единой аварии
На территории ХМАО за минувшие сутки, 15 апреля, не случилось ни одного дорожно-транспортного происшествия. Такие радостные новости предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверых – за отказ от освидетельствования, двух – за повторное управление появление на дороге в нетрезвом виде.
За выезд на встречку 29 водителей привлечены к ответственности.
- Оставайтесь дома в период коронавирусной инфекции. Временная самоизоляция – самый эффективный способ сохранения жизни и здоровья в период сложной обстановки в регионе, - напомнили югорчанам в Управлении ГИБДД ХМАО.
ИСТОЧНИК KP.RU