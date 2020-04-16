2020-04-16T08:39:49+03:00
Общество

На югорских дорогах не случилось ни единой аварии

Однако пьяные водители никуда не делись
Руслан Савинов
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На югорских дорогах не случилось ни единой аварииНа югорских дорогах не случилось ни единой аварииФото: pixabay.com
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На территории ХМАО за минувшие сутки, 15 апреля, не случилось ни одного дорожно-транспортного происшествия. Такие радостные новости предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверых – за отказ от освидетельствования, двух – за повторное управление появление на дороге в нетрезвом виде.

За выезд на встречку 29 водителей привлечены к ответственности.

- Оставайтесь дома в период коронавирусной инфекции. Временная самоизоляция – самый эффективный способ сохранения жизни и здоровья в период сложной обстановки в регионе, - напомнили югорчанам в Управлении ГИБДД ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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