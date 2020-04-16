2020-04-16T04:45:47+03:00
Общество

Погода в Югре 16 апреля: местами мокрый снег и дождь

Температура днем поднимется до +14 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 16 апреля: местами мокрый снег и дождьПогода в Югре 16 апреля: местами мокрый снег и дождьФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 16 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1, +4 градусов, днем +9, +14 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +11 градусов.

В Сургуте станет ясно и не ожидается осадков. Ветер западный 1-3 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, +3 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздух днем составит +2, +4 градуса.

На Руси этот день называли «Никита Водопол». По погоде отмечали: если лед к Никитиному дню не сойдет, рыбный лов будет плохим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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