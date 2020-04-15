15 Апр 2020 2020-04-15T22:58:46+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 16 апреля 2020 года составило 71 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 16 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 апреля 2020 года: 71 человек , за сутки зафиксировано 15 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

- Нижневартовском районе – 3, в Лангепасе - 1, в Нижневартовске – 1, в Мегионе – 10. Завозных 3 и соответственно в результате работы в очагах выявлено 12 случаев коронавируса. Проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Все контактные под лабораторным контролем и меднаблюдением, - заявила на брифинге замруководителя Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

Напомним, что на сегодняшний день уже 15 югорчан выписаны из больницы в связи с выздоровлением: за минувшие сутки трое работников Приобского месторождения и по одному жителю Мегиона, Сургута и Нягани.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 71 случай заболевания, 15 человек полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 4 199 жителей региона, а 8 263 югорчан уже сняты с медицинского наблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/773405" frameborder="0"></iframe> Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией в Югре днем 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU