2020-04-15T16:09:44+03:00
Общество

Для 12 детей-сирот Сургутского района приобретут квартиры

Жилье сразу будет с готовым ремонтом
Руслан Савинов
Поделиться:
Для 12 детей-сирот Сургутского района приобретут квартирыДля 12 детей-сирот Сургутского района приобретут квартирыФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Барсово в Сургутском районе запланировали купить 12 квартир для детей-сирот. Объявление аукционов в электронной форме вскоре состоится.

- Ежегодно обязательства по обеспечению жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей администрацией района исполняет в полном объеме, - пояснили власти муниципалитета.

Известно, что до конца 2020 года район планирует выкупить для очередников жилые помещения Лянторе и Солнечном.

- Всего с 2017 года 43 совершеннолетних жителя Сургутского района уже стали обладателями собственного жилья. Максимальная стоимость жилого помещения составляет 1 718 211 рублей. Квартиры ребята получают с ремонтом, - сообщила начальник отдела оформления компенсационных выплат района Александра Каткова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для 12 детей-сирот Сургутского района приобретут квартиры
Аферисты оставили вартовчанина без интима, а сургутянку - без котенка
Лучшего врача-терапевта определили в Югре
Югорчанам перечислили меры соцподдержки семьям с детьми, пожилым, безработным и ветеранам
Пожарные тушили жилой дом в Сургуте и десятиэтажку в Нижневартовске
Югорчанам перечислили меры поддержки на период пандемии коронавируса
В ХМАО запустили систему самоконтроля югорчан
Дороги к медучреждениям в Нижневартовске отремонтируют в первоочередном порядке
Звуки югорской цитры можно услышать онлайн
В Нефтеюганске стартовала массовая уборка
Плавучая поликлиника в Югре начнет работать с 30 мая
В больнице Ханты-Мансийска стали применяют мощный способ лечения рака печени
Банда пьяниц ограбила магазин в Нижневартовске
В Югре закрыли православные храмы для посещения
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 апреля 2020 года составило 71 человек
Опыт Югры в вопросах тушения лесных пожаров признали одним из лучших в России
Сургутянин пытался убить бывшую жену и соседку
Депутаты Сургута поддержали послабления для бизнеса
Губернатор ХМАО назвала себя одним из волонтеров
Югорчанам рассказали, как правильно подготовиться к дачному сезону
Югорских водителей ждет поголовная проверка на алкотестере
В Мегионе ужесточили контроль за детьми, нарушающими самоизоляцию
Пенсионер на «Мицубиси» спровоцировал ДТП в Сургутском районе
Погода в Югре 15 апреля: местами дождь со снегом и слабый туман
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 апреля 2020 года составило 56 человек
Регоператор Югры предоставит бизнесу льготу
Реставрацию Мемориала Славы завершают в Сургуте