Для 12 детей-сирот Сургутского района приобретут квартиры

15 Апр 2020 2020-04-15T16:09:44+03:00

Жилье сразу будет с готовым ремонтом

Изменить размер текста: A A

В Барсово в Сургутском районе запланировали купить 12 квартир для детей-сирот. Объявление аукционов в электронной форме вскоре состоится.

- Ежегодно обязательства по обеспечению жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей администрацией района исполняет в полном объеме, - пояснили власти муниципалитета.

Известно, что до конца 2020 года район планирует выкупить для очередников жилые помещения Лянторе и Солнечном.

- Всего с 2017 года 43 совершеннолетних жителя Сургутского района уже стали обладателями собственного жилья. Максимальная стоимость жилого помещения составляет 1 718 211 рублей. Квартиры ребята получают с ремонтом, - сообщила начальник отдела оформления компенсационных выплат района Александра Каткова.

ИСТОЧНИК KP.RU