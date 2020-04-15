2020-04-15T15:41:21+03:00
Происшествия

Аферисты оставили вартовчанина без интима, а сургутянку - без котенка

Югорчане продолжают пополнять кошельки мошенников
Руслан Савинов
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Аферисты оставили вартовчанина без интима, а сургутянку - без котенкаАферисты оставили вартовчанина без интима, а сургутянку - без котенкаФото: pixabay.com
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В Югре накануне случилось 15 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, югорчане лишились более 700 тысяч рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста. Им предлагали защиту денег на кредитках, предоставлении интим - услуг, продажу - покупку товаров.

Так, 20-летний вартовчанин лишился более 90 тысяч рублей. Он пытался получить услуги интимного характера.

Тем временем, более десяти тысяч рублей перевела неизвестным сургутянка, когда хотела купить в интернете котенка бенгальской породы.

- Призываем вас проверять информацию, которую сообщают неизвестные по телефону. При поступлении звонка от сотрудника банка повесьте трубку и перезвоните на номер горящей линии учреждения. По всем подозрительным фактам сообщайте по телефону 102, - обратились к югорчанам стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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