Аферисты оставили вартовчанина без интима, а сургутянку - без котенка
В Югре накануне случилось 15 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, югорчане лишились более 700 тысяч рублей.
Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста. Им предлагали защиту денег на кредитках, предоставлении интим - услуг, продажу - покупку товаров.
Так, 20-летний вартовчанин лишился более 90 тысяч рублей. Он пытался получить услуги интимного характера.
Тем временем, более десяти тысяч рублей перевела неизвестным сургутянка, когда хотела купить в интернете котенка бенгальской породы.
- Призываем вас проверять информацию, которую сообщают неизвестные по телефону. При поступлении звонка от сотрудника банка повесьте трубку и перезвоните на номер горящей линии учреждения. По всем подозрительным фактам сообщайте по телефону 102, - обратились к югорчанам стражи порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU