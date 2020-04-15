2020-04-15T14:25:08+03:00
Общество

Стало известно, кто лучший врач-терапевт Югры

Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса
Руслан Савинов
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Стало известно, кто лучший врач-терапевт Югры. Фото депздрава ХМАО.Стало известно, кто лучший врач-терапевт Югры. Фото депздрава ХМАО.
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Врач-терапевт участкового терапевтического отделения №1 «Сургутская городская клиническая поликлиника №2» Диана Сагандыкова победила в номинации «Лучший участковый терапевт».

- За десять лет профессиональной деятельности Диана из молодого и инициативного специалиста превратилась в высококвалифицированного доктора, и сейчас является опытным врачом и наставником для своих молодых коллег, - сообщили в депздраве ХМАО.

- Наша поликлиника полностью готова к борьбе с коронавирусной инфекцией и переведена на особый режим работы в связи с пандемией. Пользуясь случаем хочу призвать югорчан соблюдать правила режим самоизоляции, избегать перенапряжения, эти простые меры помогут поддержать иммунитет, защититься от инфекции и обострения хронических заболеваний, - дала рекомендации лучший терапевт ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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